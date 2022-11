Trump má čo vysvetľovať: Na krku mu visia dva závažné obvinenia, republikán kritizuje vyšetrovanie

Americký generálny prokurátor Merrick Garland dnes vymenoval osobitného vyšetrovateľa, ktorý bude dohliadať na vládne vyšetrovanie bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AP.

Funkcie sa ujme Jack Smith, ktorý je v súčasnosti hlavným prokurátorom osobitného tribunálu pre vojnové zločiny v Kosove v Haagu. Smith sa zameria na prípad, v ktorom je Trump podozrivý z prechovávania tajných dokumentov vo svojej súkromnej floridskej rezidencii. Ďalším predmetom skúmania bude úloha bývalého prezidenta USA pri nepokojoch zo 6. januára 2021, počas ktorých jeho stúpenci vtrhli do budovy amerického Kongresu.

Vymenovanie generálneho prokurátora Smitha za osobitného vyšetrovateľa bolo oznámené tri dni po tom, ako Trump vyhlásil, že sa bude v roku 2024 opäť uchádzať o prezidentský úrad. Biely dom uviedol, že ministerstvo prijalo toto rozhodnutie nezávisle a úrad súčasného prezidenta Joea Bidena v ňom nehral žiadnu úlohu, ani o ňom vopred nevedel.

Minister Garland uviedol, že Smithovo vymenovanie je vo verejnom záujme. "Pri rozhodovaní, či vymenovať osobitného vyšetrovateľa, zohralo úlohu Trumpovo oznámenie kandidatúry a Bidenova pravdepodobná kandidatúra v roku 2024," uviedol tajomník.

Republikánsky miliardár Trump odsúdil vymenovanie vyšetrovateľa ako "politizovanie zákona" a "nespravodlivosť". "Je to hanebné. Robia to len preto, že vyhrávam v prieskumoch," povedal Trump. Neuviedol však, v ktorých prieskumoch verejnej mienky vyhráva; do prezidentských volieb v USA zostávajú ešte dva roky. Napríklad analytická webová stránka FiveThirtyEight nepripisuje Trumpovi náskok.

Osobitní vyšetrovatelia sú čiastočne nezávislí právni experti, ktorí môžu byť podľa pravidiel ministerstva spravodlivosti vymenovaní pre obzvlášť dôležité prípady, v ktorých môže hroziť konflikt záujmov alebo podozrenie zo strany verejnosti. Podľa denníka The New York Times majú väčšiu mieru nezávislosti ako federálni prokurátori, ale stále de facto podliehajú kontrole generálneho prokurátora. Robert Mueller bol tiež osobitným vyšetrovateľom, ktorý skúmal obvinenia zo zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016, ktoré vyhral Donald Trump.

Ministerstvo spravodlivosti vyšetruje bývalého prezidenta Trumpa, pretože podľa neho pri odchode z Bieleho domu začiatkom roka 2021 neodovzdal americkému národnému archívu niektoré citlivé dokumenty a vlastné prezidentské záznamy. Niekoľkomesačný spor medzi úradmi a Trumpom, ktorý podľa ministerstva zahraničných vecí nespolupracoval, vyústil do prehliadky jeho floridskej rezidencie agentmi FBI.