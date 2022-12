Muž prestriekal svoje auto podľa videa: Skončilo sa to katastrofou! Napokon sa stalo niečo šokujúce

Muž sa na TikToku podelil so sledujúcimi o pokus prestriekať svoje auto farbou. Pri práci sa riadil inštruktážnym videom, ktoré našiel na internete. Samozrejme to nešlo podľa predstav. Napriek tomu sa s vozidlom stalo niečo, čo by nikto nečakal.

Ako o tom informoval The Sun, muž, ktorý na platforme TikTok vystupuje pod používateľským menom @forrestpompey25, dosiahol pod svojím videom viac ako 1,6 milióna pozretí. Jeho úspech spočíva v tom, že sa pokúšal prestriekať farbou svoju Škodu Octavia. Postup si našiel na internete a očakával, že sa mu podarí rovnaký výsledok. Ako sa neskôr ukázalo, mýlil sa. Počas toho ako muž pracoval na svojom aute, nasledovala jedna katastrofa za druhou. Najprv mu došla farba v spreji. V tom okamihu už dobre vedel, že dodatočné dorábanie si vyžiada svoju daň na kvalite. Aby toho nebolo málo, začalo pršať. Vo videu mladík naštvane argumentuje s tým, že návod vyzeral jednoducho. Po prvotnom neúspechu sa pokúsil náter odstrániť. Zdalo sa, že sa vozidlo podarí zachrániť a bude vyzerať ako kedysi. Odstránenie náteru však bolo príliš zdĺhavé. Muž vyskúšal odlakovač na nechty, ale ten celú situáciu zhoršil. TikToker argumentoval, že auto teraz vyzerá ako zebra. Najväčším prekvapením na záver videa pre divákov bolo to, že vozidlo je určené na predaj. Aj napriek nepodarenému vylepšeniu si vozidlo našlo kupca, a to do rekordných 24 hodín. Novému majiteľovi farba neprekáža, pretože ho plánuje prefarbiť na ružovo.