Dievčina prvýkrát pobozkala partnera až pred oltárom! Zastaví sa vám rozum, keď zistíte dôvod

Rhalyn Murphyová (21) spoznala svojho budúceho manžela počas štúdia na cirkevnej škole. Mladý pár sa spoznal cez sociálne média a hneď vedeli, že to spolu myslia vážne. Avšak dievčina mala na svojho priateľa neobvyklú požiadavku.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Ako o tom informoval New York Post, Rhalyn spoznala svojho budúceho manžela Micaha, keď mala 17 rokov. Napriek tomu, že ich rodičia boli priatelia už dlho, mladý pár si padol do oka až prostredníctvom sociálnych sietí. Spočiatku musel mladý pár udržiavať vzťah na diaľku, keďže dievčina pochádzala z Virginie a mládenec z Floridy. Keď to začalo byť vážne, pár začal pripravovať osobné stretnutie. Na tom by nič nebolo, keby mladá žena neskrývala neobvyklé tajomstvo.

Rhalyn bola v randení nováčik. Micah bol jej prvý priateľ a od prvej chvíle vedela, že je ten pravý. V tom, ako má vyzerať jej vzťah mala jasno. Bola silne veriaca. Ako sama tvrdí, Boh sa jej raz opýtal, či je ochotná, nechať si prvý bozk až na svadobný deň. Dievčina cítila, že je to správne a prikývla.

Keď prišlo na prvé stretnutie mladého páru, Rhalyn vedela, že skôr či neskôr musí partnerovi povedať o svojom sľube. Ako sama tvrdí, prišlo to prirodzene počas konverzácie. Micah síce takú správu nečakal, ale myšlienka sa mu zapáčila. Bolo to miestami ťažké, ale obaja sa tešili na okamih, kedy si budú môcť vychutnať prvý bozk. A ten čas napokon prišiel.