Britka nechala manžela kvôli egyptskému zajačikovi, ten ju odkopol: Teraz ďalší extrém, rodina ju zavrhla

Joann Girlingová (47) sa rozišla so svojím manželom kvôli mladšiemu mužovi. Ten ju napokon opustil. Avšak, neostala dlho sama. Na internete sa pýši s novým cudzincom.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako o tom informoval Daily Mirror, Joann Girlingová dlho nemala šťastie v láske. V roku 2018 opustila svojho manžela, pretože sa na ich spoločnej dovolenke v Egypte zoznámila s miestnym mužom Hassanom Kahliedom (20). Tento románik však netrval dlho. Mladý Egypťan sa so svojou staršou partnerkou rozišiel z dôvodu, že viac nebola pre neho atraktívna. Britka po tejto skúsenosti zanevrela na mužov a nevyhľadávala nový vzťah.

Jej srdce si napokon získal ďalší Egypťan Hysmom Fygo (39). Avšak, spočiatku to u Joann nemal jednoduché. Bála sa, že sa udalosť z minulosti bude opakovať a mladého nápadníka od seba odháňala. Napokon sa rozhodla, že svoj strach prekoná a začali spolu bývať v Joanninom byte. Avšak zlá finančná situácia počas pandémie COVID-19 ich donútila, aby sa presťahovali do Luxoru, kde bývala Hysmomova rodina. V náhradnom byte spolu strávili rok a pol a potom sa rozhodli, že sa vrátia do Anglicka.

Hlavným dôvodom návratu do Spojeného kráľovstva bolo to, že Joann ešte nebola rozvedená. Zaľúbený pár sa totiž rozhodol, že uzavrie manželstvo. Sú spolu tri roky, a ako sama Britka tvrdí, z ich vzťahu sa ešte nevytratila iskra. Nevedia si predstaviť byť od seba, čoby len jeden deň. Napriek tomu, že rodina rozhodnutie bývalej pracovníčky Tesca neakceptuje, Joann si z toho nič nerobí. Verejne opisuje svoj sexuálny život s mladším partnetom, ktorý si nevie vynachváliť. Dokonca sa priznala, že sa pokúšajú splodiť dieťa.

Ako Joann tvrdí, deň, kedy ju Hysmom požiadal o ruku, bol pre ňu tým najšťastnejším v živote. Od toho momentu sa nevie dočkať svadby. Musia však ešte tri mesiace ostať v Anglicku, kým neuplynie potrebný čas od rozvodu, aby sa mohla opäť vydať. Keďže si beriem Egypťana, musí ísť do Káhiry. Zaľúbená žena naviac nemusí nič vybavovať, o všetko sa postará jej snúbenec. Jej úlohou len je, vybrať si šaty a dostaviť sa na dvojdňovú slávnosť.