Poliakom už dochádza trpezlivosť: Sila, čo u nich majú robiť Česi! Obyvatelia zúria

Obyvatelia poľského mestečka Bogatynia pri hraniciach Libereckého kraja sa sťažujú, že ľudia z Česka vykupujú obchody. Majú obavy, že pred Vianocami im nezostane dosť tovaru.

Na svojej internetovej stránke o tom píše Denník Wyborcza. Miestny politik Artur Sienkiewicz na svojom facebookovom profile zverejnil príspevok o tom, ako na parkoviskách pred obchodmi rozdával zákazníkom z áut s českými poznávacími značkami letáky s výzvou, aby boli slušní a brali ohľad na svojich poľských susedov.

"My, obyvatelia obce Bogatynia, chceme, aby mali naše deti tiež prístup k čerstvému tovaru (zelenine, ovociu). Pomaly to začína byť nemožné - prichádzame do obchodov a čoraz častejšie nachádzame prázdne regály," píše sa vo výzve.

Ceny potravín aj ďalšieho tovaru sú v Poľsku v porovnaní s Českom výrazne nižšie vzhľadom na nízky kurz zlotého alebo to, že poľská vláda zrušila DPH na niektoré základné potraviny.