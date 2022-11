Potvrdené: Predĺženie dohody o vývoze ukrajinských obilnín dosvedčila aj Moskva

Ministerstvo vo vyhlásení dodalo, že Moskva očakáva vyriešenie svojich záujmov, pokiaľ ide o zmiernenie sankcií na vývoz ruských obilnín a hnojív v rámci tejto dohody. Rusko ju vníma ako balík dohovorov týkajúci sa jednak ukrajinských a jednak ruských produktov.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa medzitým poďakoval OSN, Moskve a Kyjevu za predĺženie dohody, ktorá v lete umožnila Ukrajine obnoviť vývoz obilnín, potravín a hnojív cez Čierne more, zablokovaný od februára v dôsledku invázie Ruska.

I would like to thank United Nations Secretary-General António Guterres, President Putin of Russia, and President Zelensky of Ukraine, for their willingness to prolong the agreement, and I would also like to congratulate all those who contributed.