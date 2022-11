Matka chcela ušetriť, na operáciu šla do Turecka: Kruto sa jej to vypomstilo! Začal boj o život

Janet Smalleyová si chcela na oslavu päťdesiatych narodenín dopriať. Trojnásobná mama zaplatila 4 300 libier za „výhodnú“ plastiku brucha na klinike v Turecku, kde je o polovicu lacnejšia, než v jej rodnej Británii.

Pre zákrok sa rozhodla niekoľko mesiacov pred svojou 50-kou v januári a 26. septembra odletela do Istanbulu, píše The Sun. No namiesto toho, aby sa vrátila domov so zoštíhleným pásom, Janet z Accringtonu v Lancashire, dostala po zákroku sepsu a skončila v nemocnici. Pred operáciou v Turecku jej povedali, že jej budú musieť urobiť aj liposukciu, s čím súhlasila.

Po zákroku sa spočiatku necítila zle, pretože veľa spala. Potom však nastali problémy. „Tretí deň ma poslali späť do hotela a veci sa začali naozaj zhoršovať. Nekontrolovateľne som sa triasla, až mi drkotali zuby. Kontaktovala som koordinátorov, aby prišla na izbu zdravotná sestra. Skontrolovala mi krvný tlak a bol naozaj nízky, ale povedala, že je to úplne v poriadku, je to len z anestetika,“ uviedla Janet.

Na druhý deň sa jej príznaky zmenili, dostala horúčku a veľmi sa potila. Sestra jej tvrdila, že je to kvôli stresu, no Janet vedela, že niečo nie je v poriadku. „Bolo to naozaj strašidelné. Letela som domov a cítila som sa tak zle, že každý malý náraz bol pre mňa bolestivý. Po návrate som prespala skoro celý víkend. Moja dcéra sa o mňa veľmi bála a povedala mi, aby som zašla k lekárovi,“ hovorí.