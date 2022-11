Žena šla pred pôrodom bývať k bratrancovi, chcela byť v bezpečí: Hrozivé zistenie po rokoch!

Matka po neuveriteľných 17 rokoch zistila, že jej syn je nažive. Jej príbuzní ho ukradli a tvrdili jej, že je mŕtvy.

Čang Cchaj-chung z Číny sa pred pôrodom bála, že jej bývalý partner a jeho rodina by jej mohli ublížiť, a tak sa rozhodla presťahovať „do bezpečia“ k svojmu bratrancovi. V deň, keď sa jej narodilo dieťatko, jej švagriná povedala, že je ťažko postihnuté. Klamal jej aj bratranec, ktorý tvrdil, že tragicky zamrzlo. V dramatickom zvrate však nedávno zistila, že jej syn je stále nažive a študuje na strednej škole – a začala tínedžera hľadať. Odhodlanej mame sa ho podarilo vypátrať a test DNA potvrdil, že ide o jej dieťa.

Potom zistila, že chlapcova adoptívna mama je mladšia sestra manželky jej bratranca. Čang teraz bojuje o svojho syna za pomoci právnikov, píše The Sun. Chlapcova „adoptívna“ matka a jej manžel však požadujú splatiť peniaze, ktoré minuli na výchovu chlapca. Čang to odmieta urobiť, pretože jej dieťa zobrali nezákonne. Zúfala matka pevne verí a dúfa, že sa dočká spravodlivosti. Praje si, aby aj jej bratranec a jeho manželka boli potrestaní za to, že jej ukradli dieťa len niekoľko hodín po pôrode.