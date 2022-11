NASA začala program Artemis, ma vrátiť človeka na Mesiac: Sledujte štart rakety Space Launch System

Z floridského mysu Canaveral o 7:47 SEČ odletela raketa Space Launch System (SLS) s modulom Orion, ktorý má bez posádky obletieť Mesiac a po 25 dňoch sa vrátiť späť na Zem.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9