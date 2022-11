Zomrela starenka († 113), ktorá sa preslávila tancom s Obamovcami: Návšteva Bieleho domu jej zmenila život

Ako uviedla agentúra AP, McLaurinová zomrela v pondelok vo svojom dome v meste Olney, štát Maryland.

McLaurinová navštívila Biely dom, keď sa tam vo februári 2016 konala recepcia pri príležitosti mesiaca dejín Afroameričanov. Mala vtedy 106 rokov a netajila sa nadšením, že Spojené štáty majú prezidenta i prvú dámu tmavej pleti. Svoje rozprávanie s novinármi o dojmoch z prezidentského páru a Bieleho domu uzavrela výrokom: "Teraz môžem zomrieť šťastná."

Rest in peace, Virginia. We know you’re up there dancing. pic.twitter.com/y31XQ8MdPC