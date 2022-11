V kráľovskej rodine je poriadne dusno: Neuveríte, čo si Meghan a Harry dovolili voči kráľovi!

Kráľ Karol v pondelok oslavoval 74. narodeniny. Ako to už býva zvykom, je to významným dňom pre celú Veľkú Britániu, no najmä pre rodinu panovníka. Verejnosť si však všimla, že na gratuláciách sa nepodieľali všetci jeho najbližší.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Ako o tom informoval Daily Mirror, kráľ Charles v pondelok oslavoval 74 rokov života. Boli to jeho prvé narodeniny ako panovníka Veľkej Británie. Verejnosť a médiá pozorne sledovali reakcie ostatných členov kráľovskej rodiny. Princ William a princezná Kate túto radostnú udalosť pripomenuli medzi prvými na platforme Twitter. Novému monarchovi vrúcne popriali všetko najlepšie pridali aj jeho aktuálnu fotografiu. Ku gratuláciám sa pridala kráľovská zbierka Trust. Okrem toho pridala fotografiu mladého Karola so svojou sestrou, princeznou Annou z roku 1951. Terajší panovník na snímke bozkáva dievčine ruku a obaja pôsobia veľmi šťastne. Oficiálne konto kráľovskej rodiny zverejnilo video, na ktorom kapela Household Cavalry počas ceremoniálu výmeny stráží hrá pieseň Happy Birthday. Žiaľ, od niektorých členov rodiny na internete nie je ani zmienka. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa už v januári minulého roka odhlásili zo všetkých sociálnych médií a verejne nezdieľajú útržky zo svojho života. Princezná Anna, princ Edward a Sophie, grófka z Wessexu, sú na tom podobne. Výnimkou je princ Andrew, ktorému boli účty odstránené po tom, ako bol začiatkom tohto roka zbavený vojenskej príslušnosti a kráľovských záštit. Záhadou sú princezné Eugenie, Beatrice a Sarah Ferguson, vojvodkyňa z Yorku. Tie sú na svojich kontách aktívne, ale napriek tomu nezanechali žiadne narodeninové odkazy kráľovi. Nie je známe, či kráľovi všetci títo blízki osobne zagratulovali k jeho významnému dni. Deje sa s kráľom niečo? Zvláštna požiadavka Karola III.: Od parlamentu chce zmenu zákona! Pri príležitosti prvých narodením na tróne sa kráľ Karol stal správcom Windsorského veľkého parku. Ako to oznámil Paul Sedgwick, výkonný riaditeľ spoločnosti The Crown Estate, ide o dodržanie dlhej tradície. Je dobrým zvykom, že túto úlohu vykonáva panovník. Povinnosťou monarchu je teraz park uchovať pre ďalšie generácie.