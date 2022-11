Britský premiér kritizuje Putinovu barbarskú vojnu, odkazuje mu jedno: Ak by bol prišiel...

Rusko musí stiahnuť svoju armádu z Ukrajiny a ukončiť tak túto "barbarskú vojnu", uviedol v utorok v prejave na summite skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali britský premiér Rishi Sunak. TASR správu prevzala z britskej spravodajskej stanice Sky News.

Sunak kritizoval neúčasť ruského prezidenta Vladimira Putina na vrcholnej schôdzke najvyspelejších ekonomík sveta. "Je povšimnutiahodné, že sa Putin necítil na to, aby sa k nám tu pripojil. Ak by bol prišiel, mohli by sme pokračovať v riešení tejto situácie," povedal. Dodal, že "Rusko musí odísť z Ukrajiny a ukončiť túto barbarskú vojnu".

"Spojené kráľovstvo odmieta túto agresiu. Budeme podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné," zdôraznil predseda britskej vlády.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň odôvodnil neúčasť Putina na summite G20 tým, že prezident má naplánovaný iný program. Rusko tak na tomto podujatí zastupuje minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Sunak vo svojom príhovore kritizoval aj útoky ruskej armády na civilistov. "Je to veľmi jednoduché – krajiny by nemali útočiť na svojich susedov, nemali by útočiť na civilnú infraštruktúru a civilné obyvateľstvo a nemali by hroziť jadrovou eskaláciou," uviedol. Dodal, že ide o názor, na ktorom sa určite všetci zhodnú.