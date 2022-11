Matka dvoch detí si nevie vynachváliť plastiku pŕs: Tento zákrok mi zachránil život!

Po operácii Rebecca zistila niečo, čo ju totálne položilo. Doteraz ďakuje tomu, že sa rozhodla pre plastiku pŕs, ktorá jej, ako hovorí, nej zachránila život.

Ako píše denník Daily Mail, 53-ročná Rebecca Craggs asi dva roky premýšľala nad tým, či si dať vylepšiť prsia alebo nie. Nakoniec išla predsa len do toho a svoje rozhodnutie si nevie vynachváliť. Keď si totiž po dvoch týždňoch dávala dole obväzy, na boku pravého prsníka si nahmatala tvrdú hrčku o veľkosti fazule.

„Bolo to asi milimeter pod kožou a pohybovalo sa to. Bolo to naozaj výrazné, ako tvrdá fazuľa a asi rovnako veľké. Nevedela som, čo to je, bolo to zjazvené tkanivo?“ premýšľala nad nálezom Rebecca, ktorá sa bála aj toho, či nejde o nádor.

Po príchode k lekárovi, ktorý si najskôr myslel, že ide len o cystu, však ultrazvuk a mamograf ukázali pravdu. Žene nakoniec skutočne diagnostikovali invazívnu lobulárnu rakovinu prsníka druhého stupňa, ktorá sa však, našťastie, nerozšírila. Hrčku, ktorá merala 17 mm, si nechala chirurgicky odstrániť a následne podstúpila aj tri týždne rádioterapie.

Matka dvoch detí tvrdí, že práve plastike pŕs vďačí za to, že jej operácia skrytú hrčku vytlačila viac na povrch a ona ju tak mohla ľahko nahmatať. „Pre operáciu prsníkov som to zachytila včas, takže sa mi to nedostalo do lymfatických uzlín. Rozhodne mi to mohlo zachrániť život. Zachránilo ma to pred postupom do ďalších štádií a pred tým, aby to skončilo v mojich pľúcach, pečeni alebo čomkoľvek inom,“ vysvetlila.

Rebecca bola na vyšetrení pŕs 15 mesiacov pred nálezom a vtedy bol ešte jej mamograf čistý. Na ďalšie takéto vyšetrenie mala ísť však až o dva roky, čo by mohlo byť už poriadne neskoro. Preto sa teraz snaží zvyšovať povedomie o tom, aké dôležité je chodiť na tieto pravidelné mamografické vyšetrenia a okrem toho si aj priamo doma kontrolovať hrčky a hrboľčeky.