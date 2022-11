Matilda sa dala dokopy so svojím bratom: Reakcia rodičov bola viac než nečakaná

Srdcu len tak človek nerozkáže. Táto zaľúbená dvojica si povedala svoje „áno“ a nezabránilo im v tom ani to, že sa predtým nazývali nevlastnými súrodencami.

Ako píše portál New York Post, 23-ročná Matilda Eriksson z Fínska nikdy neuvažovala o tom, že by sa chcela v blízkej budúcnosti vydávať. Všetko sa ale zmenilo hneď v momente, keď na oslave narodenín spoznala syna nového priateľa jej mamy. Aj keď bol Samuli po svadbe ich rodičov oficiálne jej nevlastný brat, medzi mladou dvojicou to iskrilo aj naďalej.

„Trvalo nám dva týždne, kým sme spolu začali chodiť a v podstate sa ku mne ihneď nasťahoval. Okamžite som to vnímala ako dobré a prirodzené,“ vysvetlila Matilda a zároveň priznala, že niektorí z ich priateľov vnímali takýto vzťah nie príliš pozitívne. „Niektorí z našich priateľov boli najprv trochu na pochybách a trochu nás súdili. Myslím, že to bolo pre zmätok, že niekto, koho som volala nevlastný brat, sa teraz musí nazývať mojím priateľom,“ uviedla.

Bola to práve ale jej mama, ktorá ju v tomto smere najviac podporila. „Moja mama mi povedala, aby som urobila všetko, čo som v tej chvíli považovala za najsprávnejšie, odložila všetko ostatné a nasledovala svoje srdce. A to ma viedlo k tomu, aby som sa vydala za Samuliho,“ spresnila. Matilda si dokonca myslí, že ich rodičia aj tajne chceli, aby sa dali dokopy, keďže na nich hneď videli, že si padli do oka.

Z dvojice sú momentálne už šťastní novomanželia a pred samotným sobášom Matilda zisťovala aj to, či by mohli mať z podobného kroku určité právne dôsledky. „Najskôr sme našli nejaké nepravdivé staré informácie, že by to bolo nezákonné, ale našťastie, jedna z najbližších priateliek mojej sestry je študentkou práva a povedala nám, že by nebol problém, keby sme sa chceli vziať,“ dodala.