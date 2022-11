Prevratná novinka pre pánov: Zátka pre vašu pýchu! Budete sa diviť, ale možno sa vám to zapáči

Vasektómia je veľmi spoľahlivá metóda antikoncepcie pre mužov. Ide vlastne o sterilizáciu, pretože prerušenie semenovodov sa dá len ťažko zvrátiť. K tomuto riešeniu sa častejšie uchyľujú muži, ktorí už majú deti. Vedci tak bádali nad tým, čím vasektómiu nahradiť.

Prišli na to, že keď nemôžu trubičky vedúce zo semenníkov do močovej trubice prerušiť, mohli by ich dočasne upchať. Vyvinuli hydrogél, ktorý takú zátku tvorí. Možno ho pritom ľahko rozpustiť. Austrálski lekári začali testovať túto antikoncepciu na dobrovoľníkoch.

Mužom, ktorí sa štúdie zúčastnia, bude vložený hydrogél do semenovodu, aby sa spermie nedostali zo semenníkov do pohlavných ciest. Ejakulát týchto mužov teda bude tvorený len výlučkami prostaty a semenných vačkov, ale bude zbavený spermií ako u úplne neplodných mužov.