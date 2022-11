Pracháč Jeff Bezos po prvýkrát o citlivej téme: Opatrené slová, no prezradil viac než dosť

Zakladateľ Amazonu a miliardár Jeff Bezos povedal CNN, že chce väčšinu svojho imania do konca života rozdať na boj s klimatickou zmenou a podporu ľudí, ktorí môžu "zjednotiť ľudstvo v hlbokom sociálnom a politickom rozkole".

Agentúra Bloomberg Bezosovo imanie teraz odhaduje na 124 miliárd dolárov. "Áno, plánujem," odpovedal Bezos na priamu otázku novinárky CNN Chloe Melasovej, či plánuje rozdať "majetok, ktorý za jeden život ani nie je možné minúť".

"Je ale ťažké vymyslieť, ako to urobiť účinne. Budovanie Amazonu nebolo ľahké, stojí za tým veľa ťažkej práce a veľa veľmi šikovných spolupracovníkov. Filantropia tiež nie je jednoduchá, je to veľmi ťažké. Je veľa vecí, ktoré môžete robiť neefektívne. Momentálne pracujeme na našich schopnostiach, ako to urobiť efektívne," povedal Bezos, ktorý rozhovor poskytol spoločne so svojou partnerkou Lauren Sánchezovou.