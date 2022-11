Pri rozkošnom bábätku sa zastavujú ľudia na ulici: Keď uvidíte vlasy, pochopíte! Ako je to možné?

Má len 12 týždňov a už je z nej hviezda! Rozkošná Hallie sa narodila s hustým három a zatiaľ čo ostatným bábätkám vlasy krátko po príchode na svet vypadnú či zrednú, v prípade tohto dievčatka sa stal pravý opak.

Neposlušné háro! Mama Kiaya (21) už skúsila všetko, no vlasy malej Hallie jednoducho nejdú skrotiť. Zvláštne je, že dievčatku sa vlásky vždy prirodzene sformujú do ikonického účesu Elvisa Presleyho.

"Ľudia nás na ulici zastavujú a čudujú sa, aké má Hallie husté vlasy," povedala mama pre Metro s tým, že s novou prezývkou svojej dcérky sa už zmierila. "Snažím sa jej vlásky upraviť, no robia si, čo chcú," zúfa s úsmevom Kiaya.

"Vlasy jej češem do strán, no vždy sa sformujú do toho istého účesu," hovorí Kiaya a dodáva, že boj s neposlušnými vlasmi už vzdala, "rozhodla som sa to nechať tak, je to roztomilé."