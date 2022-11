V Iráne opäť zavládli protesty: Vláda uznala pochybenie, avšak, za úmrtia podľa nej môže niekto iný

V iránskych provinciách Sistán a Balúčestán sa 11. novembra konali ďalšie protivládne protesty. Obyvatelia tejto časti východného Iránu patria k sunnitskej menšine. Podľa Amnesty International tam polícia 30. septembra počas protestu usmrtila 66 ľudí.

Iránci posledný septembrový deň nazývajú Čierny piatok. Medzi mŕtvymi v centre provincie Zahedán boli aj deti. Polícia a vojaci mali proti demonštrantom použiť ostrú muníciu a slzotvorný plyn.

Protivládne protesty v krajine trvajú od polovice septembra, keď v policajnej väzbe zomrela kurdská žena Mahsa Aminiová, ktorá bola pôvodne zadržaná za to, že mala na sebe zle priliehavý hidžáb. Nepokoje rýchlo prerástli do celonárodnej vzbury, do ktorej sa zapojili občania rôznych vrstiev, aj študenti, profesori, právnici a športovci. Niektoré z najväčších demonštrácií sa konali v provinciách obývaných menšinami, konkrétne na severe, kde žijú Kurdi, a v Sistane a Balúčestane.

Vláda trvá na tom, že príčinou Aminiovej smrti boli jej predchádzajúce zdravotné problémy. Organizovanie protestov pripisuje nepriateľom zo zahraničia.Obviňuje tiež ozbrojených separatistov z násilia a zo snahy destabilizovať Irán.

Provincia, ktorá leží na hraniciach s Pakistanom a Afganistanom, je domovom približne dvoch miliónov Balúčov, z ktorých väčšina vyznáva sunnitský islam. Patrí k najchudobnejším v krajine a panuje v nej značné napätie. Odtiaľto boli zaznamenané aj útoky belošských militantov na bezpečnostné sily.

V súvislosti so septembrovými udalosťami úrady uviedli, že ozbrojení povstalci svojou provokáciou spôsobili smrť nevinných ľudí. Uznali však aj chyby na strane polície, v dôsledku ktorých prišlo o prácu niekoľko ľudí.