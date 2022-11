Mamička hviezdi na OnlyFans: Manžel ju vrelo podporuje! Dôvod, prečo to robí, vám vyrazí dych

Lisa Marie Mathersová (30) tvorí erotický obsah pre dospelých pod umeleckým menom Lady Penelope. OnlyFans sa venuje na plný úväzok a dokáže si tým slušne zarobiť. Napriek tomu, že ju pozná množstvo ľudí, snaží sa na verejnosti ukrývať svoju identitu.

Ako píše portál Mirror, Lisa je matkou šiestich detí a zarába si pomerne neobvyklým spôsobom. Študovala angličtinu na univerzite v škótskom Inverness, ale vzdelanie prerušila a začala sa živiť ako modelka na platforme OnlyFans. Fotením pikantných záberov trávi až osem hodín denne.

Je vydatá a jej manžel Paul (40) ju vo všetkom podporuje. Dokonca predal dom, aby mohol svojej polovičke zaplatiť plastickú operáciu pŕs. Aj vďaka tomu si teraz Lisa dokáže zarobiť 100 000 libier mesačne. Okolnosti, ktoré ju k tomu doviedli, sú však smutné.

Lisa tvrdí, že celé to začalo zo strachu pred nórskymi úradmi. Kvôli právnemu sporu po nej pátrala medzinárodná policajná organizácia (Interpol). Najprv si zmenila adresu, aby ju nemohli vypátrať, ale v roku 2013 sa rozhodla aj so svojimi deťmi krajinu opustiť. Avšak, na úteku ju prepadli ešte väčšie obavy.

Potrebovala si zarobiť, aby uživila rodinu. Na internete ju zaujal príbeh jednej ženy, ktorá si zarábala tancom. Pomyslela si, že by to dokázala tiež a zamestnala sa v striptízovom klube Private Eyes, kde pracovala tri až štyri noci týždenne. Priemerný zárobok 3 tisíc libier mesačne jej však na živobytie nestačili. To ju dohnalo k vytvoreniu účtu na OnlyFans.