Túžite po idylickom bývaní? Španielsko predáva celú dedinu: Za to by ste kúpili byt v Bratislave!

Máte dosť tlačenia sa v malom byte? Riešenie teraz leží rovno pred vami. Opustená španielska dedina Salto de Castro je totiž celá na predaj iba za 260-tisíc eur, čo je cena väčšieho bytu v Bratislave. No nekúpte to!

Dedina sa nachádza na severozápade Španielska pri hraniciach s Portugalskom. Salto de Castro ponúka skutočne všetko, čo by ste od malej obce čakali. Chýbajú jej však obyvatelia, a to už tri dekády. Súčasný majiteľ ju odkúpil krátko po roku 2000 s cieľom zmeniť dedinu na turistický rezort, ale jeho plány zmarila ekonomická kríza. Naposledy sa o jej predaj pokúšal v roku 2019 za 6,5 milióna eur, no bezúspešne.

Teraz to skúša opäť za výrazne nižšiu sumu. „Predávam ju, pretože som mestský typ a nemôžem sa starať o jej údržbu,“ citoval dnes už 80-ročného majiteľa portál Idealista, na ktorom dedinu predáva. Podľa slov Ronnieho Rodrígueza z firmy zastupujúcej súčasného majiteľa, o dedinu prejavilo záujem viac ako 300 ľudí a firiem. Väčšinou šlo o záujemcov z Francúzska, Belgicka, zo Spojeného kráľovstva i z Ruska. Nádejný kupec však bude musieť investovať ďalšie dva milióny eur do zanedbaných domov, aby boli schopné prevádzky.

Čo je v dedine