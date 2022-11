Hrôzy vojny na Ukrajine očami redaktora Nového Času: Rusi sa nám pri návrate vyhrážali zastrelením!

Domov museli opustiť pod hrozbou smrti. Obyvateľov ukrajinskej Chersonskej oblasti, ktorú okupovali ruskí vojaci, nútili, aby odišli preč. Domy navštevovali ozbrojenci a ľuďom sa vyhrážali, že ak sa neodsťahujú, zastrelia ich. Okrem obavy zo straty strechy nad hlavou tak mali miestni strach aj o to najcennejšie – život.

Ľudí prevážali cez širokánsku rieku Dneper smerom do oblasti, ktorú ovládajú Rusi. Niektorým však umožnili, aby prešli späť na územia ovládané ukrajinskými silami. Jediný neoficiálny priechod medzi okupovanými oblasťami a zvyškom Ukrajiny sa spontánne vytvoril neďaleko mesta Záporožie. Inde sa bojová línia nedala prekročiť.

Kto sa na to podujal, musel prekonať približne 300 km dlhú cestu posiatu checkpointmi. Procedúra na poslednom trvala na strane ovládanej Rusmi približne štyri hodiny. Po jej ukončení pustili kolónu obyčajne tvoriacu 12 - 16 áut smerom k ukrajinskej armáde a polícii. Tá autá odprevadila na parkovisko v meste Záporožie, kde si cestujúcich dôkladne preklepli. Až potom si mohli odídenci vydýchnuť.

Brali im odtlačky



„Povedali nám, že ak neodídeme do štyroch dní, budeme musieť ísť do Ruska. Kto neposlúchne, alebo sa vráti, toho zastrelia. Checkpointy sú prakticky na každých troch kilometroch. Cestovali sme deň a pol. Zobrali sme iba najnutnejšie veci. Na hraniciach nás odfotili, zobrali nám odtlačky prstov. Všetkých, ktorí mali menej ako 35 rokov, otočili. Budú mobilizovaní. A narukujú do ruskej armády. Mne sa chvalabohu, podarilo dostať na ukrajinskú stranu aj s mamou. Pôjdeme do Kyjeva. Máme tam rodinu,“ prezradil ťažko skúšaný Nikolaj (46) z Chersonskej oblasti.