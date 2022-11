Pre Rusov predstavoval dôležitú trasu: V Chersonskej oblasti sa zrútil strategicky významný most

S odvolaním sa na svedkov o tom informovala ukrajinská verejnoprávna stanica, ktorá na telegrame zverejnila fotografiu mosta s prepadnutou vozovkou.

Stavbu už skôr poničilo ukrajinské ostreľovanie, ktorým sa jednotky Kyjeva snažili skomplikovať zásobovanie ruských síl na pravom, západnom brehu Dnepra. Nie je jasné, čo kolaps spôsobilo, Rusko v oblasti ustupuje pred ukrajinskou armádou.

Another video from the #Antonivka Road Bridge. pic.twitter.com/M5KxWIjkSr