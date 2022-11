Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom: Týmto argumentoval minister

Rakúska vláda predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom najmenej do 12. decembra. S Maďarskom a Slovinskom zostanú v platnosti prinajmenšom do polovice mája. Agentúre APA to oznámil minister vnútra Gerhard Karner, podľa ktorého je opatrenie potrebné na boj proti prevádzačom.

Rakúske ministerstvo v odôvodnení svojho rozhodnutia spomenulo, že kontroly na hraniciach so Slovenskom predĺžilo kvôli zvýšenej migrácii aj Česko. Podľa ministerstva vnútra vo Viedni sa všetky hraničné kontroly vykonávajú "v úzkej koordinácii s ministerstvami vnútra susedných krajín". Slovenskí predstavitelia však kontroly v uplynulých dňoch ostro kritizovali. Slovenský premiér Eduard Heger uviedol, že súčasná situácia nemôže pokračovať, policajný prezident Štefan Hamran považuje opatrenia za neúčinné a podľa ministra vnútra Romana Mikulca navyše odporuje schengenskému kódexu. To Viedeň aj Praha odmietajú. Česká vláda rozhodla o predĺžení kontrol opakovane. Kabinet ich naposledy predĺžil o 15 dní, teda do 12. novembra, podľa časti európskeho nariadenia, ktoré umožňuje zaviesť ochranu hraníc bezodkladne. Ďalších 30 dní budú kontroly fungovať podľa inej časti nariadenia, pokiaľ k tomu nebude mať námietky Európska komisia. Hamran sa zhodol s ostatnými policajnými šéfmi: Navrhneme tieto 3 riešenia migračnej krízy Podľa českého ministra vnútra Víta Rakúšana kontroly zavedené kvôli prevažne sýrskym migrantom prúdiacim cez Slovensko a ČR do Nemecka zostanú aj po 12. decembri, o ich ďalšom predĺžení ale budú rokovať experti oboch krajín. Okrem Rakúska a Česka v súčasnosti vykonávajú hraničné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru aj Nemecko, Dánsko či Francúzsko, pripomenula APA. Členské štáty Európskej únie sa môžu k takýmto kontrolám uchýliť iba v prípade vážneho ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, a to na dobu najviac šiestich mesiacov. Potom musí byť preukázaná nová vážna hrozba.