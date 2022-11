Trapas, na ktorý nezabudne: YouTuber poslal pekárom nesprávnu predlohu k torte, toto dostal do rúk!

Plánovanie oslavy zaberie veľakrát viac času a nervov, ako by sme čakali. A aj v momente, keď si myslíme, že sa nemôže nič pokaziť a všetko sme zvládli na jednotku, nás niečo vyvedie z omylu. Presne ako v tomto prípade.

Ako informuje portál The Sun, YouTuber menom Robert Tolppi túžil mať na oslave svojich narodenín vysnenú tortu s čiernymi ružami. Aby bol výsledok čo najlepší, úlohu sa rozhodol zveriť do rúk profesionálom. Do jednej pekárne preto poslal ako predlohu fotografiu s podobnou tortou, na ktorú chcel, aby sa ich výtvor podobal. V deň oslavy však zostal poriadne zarazený.

Nebolo to ale preto, že by si pekári nedali záležať. Robert sa totiž neuveriteľne sekol a namiesto fotografie s predlohou torty im poslal detailný záber na vlastnú tvár v podobe originálnej selfie. V pekárni sa, zdá sa, tejto požiadavke nečudovali a spravili presne tak, ako im kázal, čo značí, že žiadosti aj od iných zákazníkov musia byť občas viac ako zvláštne.

Mladý muž preto v deň svojich narodenín nedostal tortu posiatu chutnými čiernymi ružami, ale vlastnú podobizeň s priam strašidelným výrazom. Po počiatočnom šoku sa ale Robert rozhodol nepokaziť si tento výnimočný deň, a tak mu nezostávalo nič iné, ako narodeninové sviečky zapichnúť priamo do jedlej repliky svojej tváre.

„Aspoň to bola torta z červeného zamatu,“ dodal k tomuto úsmevnému príbehu vo videu na sociálnej sieti TikTok. Mnohí sledovatelia Robertovi napísali, že podľa nich to bol šťastný omyl, keďže táto torta vyzerá oveľa lepšie, alebo teda zaujímavejšie, ako tá z predlohy.