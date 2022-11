Joseph predal výherný tiket víťazovi lotérie: Koľko dostane z 2-miliardového jackpotu?

Ak je šťastný výherca, musí byť aj predajca! Joseph Chahayed (74) dostal ako bonus milión eur za predaj výherného tiketu s rekordným jackpotom vo výške 2 miliardy dolárov (2,03 mld. €), ktorý v utorok padol v americkej lotérii Powerball.

Keď sa darí, tak sa darí! Dôchodca, ktorý v 80. rokov emigroval zo Sýrie do Spojených štátov, ani vo sne nedúfal, že sa tam naňho o niekoľko desiatok rokov neskôr usmeje šťastena. Joseph je majiteľom obchodu v Altadene v losangeleskom okrese v Kalifornii. Práve uňho si výherca štedrého jackpotu výherný tiket kúpil. Ako Chahayed prezradil, víťaza nepozná. Zatiaľ sa neprihlásil. Predajca však dúfa, že to je niekto z miestnych.

No dôvod na radosť má i on, keďže ako bonus za predaj výherného tiketu dostal milión eur. Keďže má desať vnúčat, peniazmi chce pomôcť najmä im.uviedol Joseph pre americkú televíznu sieť CBS s tým, že aspoň môžu mať peknú oslavu pre ďalšie dieťa. Hoci ho výhra teší, pracovať rozhodne nemieni prestať. „Tvrdo pracujem, sedem dní v týždni,“ oznámil Chahayed s tým, že do svojho obchodu sa vráti ako zvyčajne každé ráno už o šiestej.