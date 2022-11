Považujete sa za atraktívnu osobu? Zaujímavé zistenie vedcov: Toto by ste o sebe mali vedieť

Na konci minulého storočia bolo chválenie sa fyzickou krásou považované za prejav slabomyseľnosti. V novom miléniu sa to však stalo bežným trendom a niektoré celebrity si na tom dokonca postavili biznis.

Psychológovia z Číny však tvrdia, že sú to jedinci nielen narcistickí, ale aj sebeckí. Ľudia, ktorí sa považujú za atraktívnych a neboja sa to vyjadrovať, oveľa častejšie konajú sebecky. Vyplýva to z experimentálnej štúdie sociálnych psychológov z Juhočínskej univerzity.

Tí sa najskôr účastníkov pýtali na to, ako hodnotia svoju atraktivitu. Potom ich podrobili mnohým testom, v ktorých sa prejavili ich altruistické či sebecké správanie. Z analýzy výsledkov vyplýva, že ľudia, ktorí dávali väčší dôraz na svoj vzhľad a považovali sa za veľmi atraktívnych, sa správali skôr vo svojom vlastnom záujme (sebecky) a cítili, že majú väčší nárok na špeciálne zaobchádzanie od druhých.

„Náš výskum naznačuje, že namiesto toho, aby sa ľudia, ktorí sú atraktívni, správali k druhým láskavo, majú sklon považovať toto zaobchádzanie za samozrejmosť a veria, že majú nárok na viac ako ostatní… Evolučná perspektíva atraktivity ale predpovedá, že atraktívni jedinci budú konať sebecky kvôli pocitu nároku odvodenému z ich evolučnej výhody a vyjednávacej sily,“ uvádzajú v závere štúdie sociálni psychológovia z Číny. Ich štúdiu publikoval odborný časopis Evolution and Human Behavior.