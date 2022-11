Biológovia len čumeli: Komické divadlo v hlbinách oceánu! Úžas, čo predviedli náruživé chobotnice

Samice týchto hlavonožcov totiž provokovali samcov ku kopulácii tým, že na nich pomerne agresívne hádzali prázdne lastúry lastúrnikov. Autori štúdie potom žartovali, že to pripomína, ako by neuspokojená žena túžiaca po oplodnení hádzala po partnerovi taniere. Ide však o veľmi zložité správanie, ktoré je vlastné len niekoľkým málo sociálnym druhom cicavcov. Hoci toto správanie občas vykazovali aj samce chobotníc, u samíc išlo o častejší prejav. V šiestich z desiatich pozorovaní týchto prejavov hádzali lastúry samice na samca z dôvodu, aby ich vyprovokovali na párenie.

Duck! Octopuses caught on camera throwing things at each other https://t.co/hPQsMCa556 pic.twitter.com/5405s0BCpk