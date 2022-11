Tehotenstvo dá ženskému telu zabrať: 3 trvalé zmeny, ktoré si môžete po pôrode na sebe všimnúť

Nie je žiadnym tajomstvom, že telo ženy prejde počas tehotenstva obrovskými fyzickými zmenami.

Ako uvádza The Sun, vzhľadom na to, ako inak vyzerá telo nastávajúcej matky počas týchto deviatich mesiacov, nie je prekvapujúce, že existujú aj trvalé zmeny, ktoré sa však podľa praktickej lekárky Rachel Ward môžu, no nemusia udiať u každej rodičky.

1. Širší hrudný kôš a boky

"Aby sa telo ženy prispôsobilo rastúcemu dieťaťu a pripravilo sa na pôrod, produkuje hormón nazývaný relaxín," vysvetľuje doktorka. Relaxín zvyšuje pružnosť a pohyb v našich kĺboch ​​a väzivách. Mnoho žien preto zisťuje, že po tehotenstve zostáva tvar ich panvy a rebier iný. Lekárka tiež uvádza, že bežnou je aj potreba inej veľkosti podprsenky v dôsledku zmeny obvodu hrudníka. „Toto je pripomienka zmien, ktoré urobilo vaše telo, aby sa prispôsobilo vášmu bábätku, a nie je sa čoho obávať,“ dodala.