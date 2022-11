Potápačka mala obrovské šťastie: Prišla k nej chobotnica a... Toto zažijete len raz za život!

Potápanie v chladných vodách Pacifiku môže byť dosť desivé pre tých, ktorí naň nie sú zvyknutí. Končatiny bez správneho vybavenia rýchlo strácajú cit a na rozdiel od iskrivej modrej v trópoch má voda pochmúrny, nazelenastý odtieň. No aj tu na potápačov čakajú netušené zážitky, ako môže potvrdiť kanadská potápačka, ktorú pri východnom pobreží ostrova Vancouver prišla objať veľká chobotnica.

Ako informoval spravodajský server The Guardian, stredoškolská učiteľka Andrea Humphreysová chcela skupine priateľov ukázať, aká krása sa pod morskou hladinou v tejto oblasti ukrýva.

"Ľudia hovoria, že je to tu pochmúrne. No keď máte svetlo, uvidíte každú farbu dúhy. Je to neuveriteľné. Mám za sebou viac ako 675 ponorov a myslím, že toto je jedno z najlepších potápaní na svete," povedala.

Avšak jej skupinka sa nechcela len kochať krásou podmorského života. Pátrala po jednom záhadami opradenom miestnom tvorovi - chobotnici veľkej.

Andrea Humphreysová niektorú z nich občas zahliadne, ako sa schováva vo svojej skrýši, no tentokrát sa ihneď po ponorení dočkala skupinka vzácneho pohľadu na chobotnicu na voľnej vode.