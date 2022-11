Voľby vyhral kandidát, ktorý nie je nažive: Ako je to možné?

Kvôli jeho víťazstvu sa musia uskutočniť mimoriadne voľby, uviedol denník The Guardian. DeLuca, ktorý bol najdlhšie slúžiacim zákonodarcom v Pensylvánii, zomrel 9. októbra na rakovinu. Chorobu v minulosti dvakrát prekonal. V čase jeho úmrtia už ale bolo príliš neskoro na zmenu volebného lístka alebo navrhnutie iného kandidáta.

Jeho protikandidátka zo strany Zelených Queonia Livingstonová získala len 14 percent hlasov. DeLucovo víťazstvo s 85 percentami hlasov tak vyvolalo mimoriadne voľby, ktoré sa budú konať neskôr.

While we're incredibly saddened by the loss of Representative Tony DeLuca, we are proud to see the voters to continue to show their confidence in him and his commitment to Democratic values by re-electing him posthumously. A special election will follow soon. pic.twitter.com/CfLnSCuvK9