Žena pobodala svoje deti pre dlhy: Dievčatko prišlo o život! Hrozí jej za to výnimočný trest

Krajský súd v Plzni vo štvrtok 10. novembra vynesie rozsudok nad 28-ročnou ženou z Karlových Varov, ktorá sa priznáva k vražde a pokusu o vraždu svojich detí.

Podľa obžaloby v apríli tohto roku žena dobodala svoju trojročnú dcéru na smrť kuchynským nožom s 20-centimetrovou čepeľou. Potom sa pokúsila zabiť svojho päťročného syna, ktorý útok prežil. Prokurátor vo svojej záverečnej reči navrhol pre ženu výnimočný trest 22 rokov odňatia slobody. Obhajca spochybnil úplnú príčetnosť obžalovanej a v prípade, že ju súd uzná za vinnú, navrhol, aby bola potrestaná len za zabitie s mimoriadne zníženým trestom od troch do piatich rokov.

K tragédii došlo 16. apríla popoludní v byte na jednom z karlovarských sídlisk, kde obžalovaná žila od januára so svojím partnerom a tromi deťmi. Podľa spisu tam žena zabila svoju dcéru najmenej deviatimi bodnými ranami do krku a potom sa pokúsila zabiť svojho syna najmenej piatimi bodnými ranami do krku. Dievča zomrelo na mieste, ale vážne zranený chlapec prežil. Tretie dieťa, šesťtýždňového chlapca, nezranila.

Obžalovaná sa na súde priznala k útoku na vlastné deti, ale poprela skrytý motív svojho konania. Uviedla, že svoje deti miluje. Kvôli dlhom a ťažkej finančnej situácii svojej rodiny, ktorá je zaťažená platobnou neschopnosťou, uviedla, že je vo veľkom strese a nedokáže sa s touto situáciou vyrovnať. Práve v deň útoku na deti sa mali z bytu vysťahovať kvôli neplateniu nájomného.

Povedala, že sa obáva, že nebude mať kam ísť s deťmi a nebude mať pre ne žiadne zabezpečenie. Na súde odznelo, že k tragédii došlo tesne pred tým, ako si prenajímateľ prišiel v dohodnutom čase prevziať kľúče od bytu, z ktorého sa mala žena s rodinou vysťahovať. Keď videla, čo sa stalo, zavolala záchrannú službu. Polícia podozrivého zatkla na mieste činu.