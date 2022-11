Žena veští z objednávok v Mekáči: Toto dokáže uhádnuť na základe jedla! Do akej kategórie patríte vy?

Ella je zamestnankyňou reťazca McDonald's a tvrdí, že dokáže určiť, o aký typ zákazníka ide, len podľa toho, čo si objedná za pultom. Vo svojej práci má dokonalý prehľad a rovnako presne si počas svojej praxe dokázala naštudovať rôzne typy ľudí a ich chute.

Ako uvádza The Sun, Ella má na ľudí perfektný odhad. Je to skúsená zamestnankyňa reťazca s rýchlym občerstvením McDonald´s a počas svojej práce si dôkladne všíma zákazníkov. So svojím darom sa pochválila na sociálnej platforme TikTok. Natočila video o tom, ako zvyčajne vyzerajú ľudia, ktorí si objednajú konkrétne jedlá z ponuky.

Cieľom nebolo nikoho uraziť, len chcela upozorniť na šiesty zmysel, ktorý v sebe objavila. Ako vlastne vyzerá jej leštenie? Big Mac by si podľa nej objednal muž v strednom veku. Naopak, ženy z rovnakej vekovej kategórie by radšej siahli po Quarter Pounder so syrom.

Filet-O-Fish si zase často objednávajú staršie páry a sendvič bez žemle si vie predstaviť v rukách blogera o zdravom životnom štýle.

Pod videom mladej tiktokerky sa objavilo aj veľa komentárov. Našli sa zákazníci McDonald's, ktorých dokonale odhadla. Niektorí sa sťažovali, že nepatria do žiadnej skupiny, iní jej tvrdenia vyvracali a uvádzali výnimky. Objavili sa aj bývalí zamestnanci reťazca, ktorí s ňou súhlasili.