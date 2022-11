Žena drží nezvyčajnú diétu: Schudla už 13 kíl! Keď uvidíte jej jedálniček, spadnete z nôh

Courtney Luna (38) žije v Kalifornii so svojím manželom a na internete sa podelila so svojím tajomstvom na zdravie a chudnutie. Po mnohých neúčinných diétach začala jesť len mäso, slaninu, maslo a hamburgery. Schudla a naviac sa zlepšil jej psychický stav.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ako o tom informoval portál Daily Mail, mladá žena schudla 13 kíl, zbavila sa úzkostí, vyčistila sa jej pleť, a to všetko len vďaka tukom. Po neúčinných diétach úplne vysadila ovocie a zeleninu. Namiesto toho začala konzumovať výlučne mäsové a živočíšne výrobky. Ako sama tvrdí, vďaka novému postupu schudla za pol roka zo 86 kg na 73 kg. Cíti sa lepšie, ako kedykoľvek predtým a vo svojom schudnutí chce naďalej pokračovať. Spočiatku ju ľudia odsudzovali, že vedie nezdravý životný štýl, teraz sa nestačia čudovať.

Courtney sama sebe prisľúbila, že už nikdy nebude jesť ovocie, zeleninu, rastlinné výrobky, ani žiadne korenie. Udáva, že jej bránili pri chudnutí. Po nich vždy dostala chuť na sladké, ktorej skôr či neskôr podľahla. Pri novej „diéte“ takýto problém nemá. Jej jedálniček tvorí veľa mäsa, hamburgerových placiek, vajec, steakov, slaniny, smotany, masla a syra. Vďaka potravinám bohatým na tuky dostáva živiny, ktoré potrebuje.

Podľa nej veľa ovocia a zeleniny ľudom škodia viac ako tuky. Uznáva, že jej životospráva je v rozpore so všetkým, čo sme doteraz o zdraví mohli počuť. Ale nemali by sme tomu slepo dôverovať, ako to robila doposiaľ ona sama. Počúvala bežné rady o chudnutí, čo jej spôsobovalo akné, nadúvanie, častú únavu a úzkosť, na ktorú musela užívať lieky. Vyskúšala všetky známe diéty a požadovaný výsledok na váhe nebol žiaden, skôr naopak. Courtney začala trpieť jojo efektom, ktorý zapríčinil to, že si nedokázala udržať stabilnú váhu.

Teraz konzumuje len tuky a tvrdí, že nič iné už ani jesť nechce. Pre predstavu, Courtney začína deň dvoma štvrťkilovými hamburgerovými plackami obloženými tromi lyžicami masla. Na obed si dá obloženú misu s maslom a slaninou. Večeru tvorí steak, po ktorom nasleduje domáca "mäsožravá zmrzlina" vyrobená zo smotany a vaječného žĺtka. Rovnakým spôsobom sa stravuje aj mimo svojho domu. V reštaurácii si zvyčajne objedná steak alebo hamburger so syrom a slaninou, bez hranoliek a žemle.