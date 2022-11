V tele pudla veľké zviera drieme!

Alebo ako to môže dopadnúť, keď si majiteľka želá mať doma exotiku. Alicia Beswick (44) z Prestatynu vo Walese zverila svojho miláčika Stellu do rúk majiteľky salónu krásy pre psy Micki, ktorá sučku upravila. Hoci si to Stella neuvedomuje, pozornosti sa jej teraz dostáva všade, kde ako žirafa zašteká.