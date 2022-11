Vydražili najväčší ružový diamant v tvare slzy: Stál majland! Z tej krásy nespustíte oči

Vzácny 18,18-karátový drahokam je najväčším diamantom "noblesnej sviežej ružovej" farby v tvare slzy, aký bol kedy vydražený, uviedol aukčný dom Christie's.

Dražba trvala približne štyri minúty a začala sa s vyvolávacou cenou 17 miliónov švajčiarskych frankov (17,1 milióna eur). Išlo o súboj medzi tromi telefónnymi dražiteľmi, pričom víťaz nakoniec drahokam získal, keď poslednú ponuku zvýšil o pol milióna švajčiarskych frankov.

Diamant bol pred dražbou vystavovaný v Ženeve a neskôr v októbri aj v New Yorku, Šanghaji, na Taiwane a v Singapure.

Aukcia v hoteli Hôtel des Bergues v Ženeve bola súčasťou týždňa prepychového predaja aukčného domu Christie's. Pred aukciou sa odhadovalo, že Fortune Pink sa predá za 25–35 miliónov dolárov.

