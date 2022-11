Hrôza v Česku krátko po útoku v Novákoch: Študent zabíjal sekerou, potom sa otrávil!

Ako cez kopirák! Osem dní po útoku sekerou v Strednej odbornej škole v Novákoch podobnú hrôzu prežili aj v Česku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Študent Strednej priemyselnej školy chemickej v Pardubiciach tam najprv nastražil výbušný systém a potom utiekol do iného mesta, kde sekerou zabil náhodného okoloidúceho. Keď ho dolapila polícia, otrávil sa.

Spočiatku sa zdalo, že ide o dva rôzne prípady. Najprv bol v piatok popoludní v areáli pardubickej školy nahlásený výbušný systém. Študenti si ho všimli v kontajneri vedľa hlavnej budovy. Policajti evakuovali 800 ľudí. V kontajneri našli športovú tašku a v nej tlakový hrniec s elektrickým obvodom a časovačom a škatuľu s klincami.

Večer policajti zistili, že systém zostrojil 19-ročný študent školy a začali po ňom pátrať, no márne. V sobotu ráno došlo k tragédii vo Vysokom Mýte. Na ulici našli mŕtveho muža v kaluži krvi a svedkovia označili utekajúceho páchateľa so sekerou. Po 18 minútach ho policajti zadržali. Išlo o študenta, ktorý nastražil aj bombu v Pardubiciach. Policajtom povedal, že sa chcel pomstiť okoliu a zabiť čo najviac ľudí. Do Vysokého Mýta sa vydal náhodne a náhodne si vybral aj svoju obeť. Krátko potom začal vracať krv. Policajtom povedal, že prehltol jed, ale neuviedol aký. Previezli ho do nemocnice, no tam po pár hodinách zomrel. Údajne zjedol nejaké huby.

Páchateľ bol problémovým žiakom so zlým prospechom. Bol vo štvrtom ročníku, ktorý opakoval. Nepochádzal z Pardubíc a býval na internáte. Škola opakovane upozorňovala rodinu na jeho problémovosť a zdravotný stav, no márne.