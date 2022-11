Krok vpred: Táto krajina povolí príspevky pri narodení dieťaťa aj mužským homosexuálnym párom

V regióne Brusel-hlavné mesto budú môcť čerpať vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa aj mužské homosexuálne páry. Podľa spravodajcu TASR o tom informovala v utorok tlačová agentúra Belga.

Návrh nariadenia v utorok schválil výbor regionálneho parlamentu s cieľom ukončiť roky diskriminácie homosexuálnych párov. V súčasnosti platná legislatíva z roku 2019 stanovuje, že príspevky pri narodení dieťaťa a s tým spojené peňažné prémie, sa vyplácajú iba matke.

"Je to diskriminácia. Popiera to, že aj dvaja otcovia si môžu založiť rodinu. Bola to situácia, ktorú bolo treba urýchlene zmeniť," vyhlásil minister regionálnej vlády Brusel-hlavné mesto zodpovedný za rodinné prídavky Bernard Clerfayt. Podľa jeho slov by tento legislatívny návrh mal čoskoro schváliť bruselský regionálny parlament.

Vládu regiónu Brusel-hlavné mesto tvorí predseda vlády a štyria ministri, ktorí sú volení parlamentom regiónu hlavného mesta Brusel, a na návrh bruselskej vlády parlament schvaľuje aj troch štátnych tajomníkov. Minister Clerfayt je v regionálnej vláde zodpovedný za zamestnanosť a odborné vzdelávanie, digitálnu transformáciu, miestne orgány a dobré životné podmienky zvierat. Parlament regiónu Brusel-hlavné mesto tvorí 89 poslancov.