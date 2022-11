V USA vypukol úplný ošiaľ! Výška jackpotu v lotérii dosiahla celosvetový rekord: Neskutočné číslo

Nepadol už 39-krát po sebe a jeho výška tak dosiahla celosvetový rekord. Reč je o jackpote v americkej lotérii Powerball. Ten vyvolal v USA úplný ošiaľ!

Žreby išli na dračku už v sobotu, keď sa hralo o 1,6 miliardy eur. Na výhru treba trafiť päť čísel v hlavnom hracom poli a jedno dodatkové. To sa však nikomu nepodarilo, a tak jackpot stúpol na 1,9 miliardy eur.

Šestnásti šťastlivci uhádli aspoň 5 hlavných čísel a každý z nich tak dostal milión. Šanca na uhádnutie všetkých šiestich čísel je podľa zástupcov lotérie Powerball jedna ku 292,2 miliónom. Ak to niekto uhádne, môže si vybrať vyplácanie celej sumy formou renty najbližších 29 rokov alebo vyplatenie naraz – ale v tom prípade dostane len časť sumy. Pri aktuálnom jackpote by to bolo okolo 930 miliónov eur.