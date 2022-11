Zmätky v novej firme miliardára Muska: Prepustil zamestnancov omylom? Chytíte sa za hlavu!

Sága Elona Muska s Twitterom začína pripomínať nepodarenú telenovelu. Najprv ho chcel kúpiť, potom si to rozmyslel a napokon ho predsa len kúpil za 44 miliárd eur.

V piatok prepustil polovicu zamestnancov, no a v pondelok musel niektorých z nich volať späť, pretože zistil, že ich prácu predsa len potrebuje. Musk v piatok vyhodil približne 3 700 zamestnancov Twitteru. Väčšine z nich tesne predtým náhle odpojili prístup do firemných systémov a e-mailov. Musk sa hájil tým, že musí znížiť náklady vo firme, ktorá denne produkuje straty. Prepusteným ľuďom ponúkol trojmesačné odstupné, čo je o 50 % viac, ako vyžaduje zákon.

Nový manažment však vzápätí prišiel na to, že prácu niektorých prepustených by potreboval aj naďalej a začal ich volať späť. Malo by ísť o minimálne o niekoľko desiatok ľudí. Ďalší zas boli prepustení omylom.

Veľké prepúšťanie plánuje aj šéf konkurenčnej sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg. Dôvodom je pokles ziskov a klesajúca hodnota akcií, ktorá sa od začiatku roka prepadla o 70 %. Zuckerberg by mal prepúšťanie oznámiť v stredu a malo by ísť až o 12 000 zamestnancov.