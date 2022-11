KĽDR sľúbila trvalú, tvrdú a drvivú reakciu: Čím dlhšie to bude trvať, tým dôraznejšie to pocítite!

Severokórejská armáda v nedeľu sľúbila "trvalú, tvrdú a drvivú" reakciu na spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórey a Spojených štátov, ktoré považuje za "otvorenú provokáciu". O vyhlásení generálneho štábu armády KĽDR informovala severokórejská oficiálna tlačová agentúra KCNA, uviedli agentúry Reuters a AFP.

Pchjongjang tento týždeň vykonal desiatky raketových testov, zatiaľ posledný z nich v nedeľu. Cvičenie amerických a juhokórejských jednotiek, ktoré sa začalo v pondelok, malo pôvodne skončiť v piatok, ale bolo predĺžené do nedele. Obe krajiny to zdôvodnili práve správaním Severnej Kórey, ktorá počas tohto týždňa vystupňovala svoje hrozby. Okrem raketových odpadov Soul v piatok reagoval na 180 preletov severokórejských vojenských lietadiel neďaleko spoločnej hranice. Do vzduchu vyslal svoje vojnové lietadlá vrátane stíhačiek F-35A.

Cvičenie Vigilant Storm bolo "otvorenou provokáciou zameranou na zámernú eskaláciu napätia" a "nebezpečným vojnovým cvičením veľmi agresívnej povahy" voči KĽDR, uviedol Pchjongjang. Nedávne testy balistických striel sú reakciou na tieto cvičenia a čím dlhšie budú trvať, tým dôraznejšia bude reakcia, uviedlo vedenie armády.

Severná Kórea za tento rok uskutočnila rekordný počet raketových testov a napätie na Kórejskom polostrove v posledných mesiacoch výrazne stúplo. KĽDR tiež prijala zákon, ktorý schvaľuje preventívne použitie jadrových zbraní v rôznych situáciách. Odborníci ale stále pochybujú o tom, že vzhľadom na silu americkej a juhokórejskej armády by Pchjongjang mohol použiť jadrové zbrane ako prvé.

Severná Kórea dala najavo, že séria testov z poslednej doby je reakciou na juhokórejsko-americké vojenské cvičenia. Vykonávať testy balistických rakiet zakazujú režimu v Pchjongjangu rezolúcie OSN. Balistické rakety môžu byť vybavené jadrovou náložou.