Známy faraón ešte neodhalil všetky tajomstvá: Tak toto môže prepísať učebnice dejepisu

Hrobka faraóna Tutanchamóna sa považuje za jeden z najväčších objavov zo starovekého Egypta. Aj po sto rokoch od jej objavenia však môže skrývať ešte väčšie tajomstvá.

Anglický archeológ Nicholas Reeves je presvedčený, že za ňou je hrobka kráľovnej Nefertiti. Neporušenú hrobku Tutanchamóna našiel 4. novembra 1922 Howard Carter. Boli v nej všetky predmety, ktoré do nej uložili po smrti mladého faraóna v roku 1323 pred naším letopočtom. Najdôležitejší bol jeho sarkofág a zlatá pohrebná maska.

Nicholas Reeves však na základe svojich radarových skúmaní tvrdí, že Tutanchamónova hrobka je v skutočnosti len predsieňou veľkolepej hrobky kráľovnej Nefertiti. Tá bola manželkou Tutanchamónovho otca a zomrela sedem rokov pred mladým faraónom. Podľa Reevesa všetkých zaskočila jeho náhla smrť, a tak na uloženie jeho múmie využili existujúce priestory, pretože nemal pripravenú vlastnú hrobku.

Reeves tvrdí, že našiel dva zamurované priechody v stenách Tutanchamónovej hrobky, z ktorých jeden by mohol viesť do hrobky Nefertiti. Ďalšie radarové prieskumy však zatiaľ nepotvrdili existenciu nejakých priestorov za stenou. Rovnako tak sa však zatiaľ nenašla múmia Nefertiti. Existovalo viacero teórií, ktoré ju priraďovali k nájdeným ženským múmiám, testy DNA to však zatiaľ ani v jednom prípade nepotvrdili.