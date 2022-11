Dievčatko si prepichlo čeľusť kovovou tyčou: Začal sa boj o život! Najsmutnejší prípad v živote, hovorí lekár

Výjav ako z hororu! Osemročné dievčatko sa po páde napichlo na železnú tyč. Prešla jej priamo cez čeľusť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Taliba, ktorá žije v okrese Kheri v štáte Uttarpradéš v Indii, sa práve hrala vonku s ostatnými deťmi z dediny, keď došlo k nehode. Ostatní okamžite bežali po pomoc a následne dievčatko previezli do nemocnice. „Bol to najsmutnejší prípad, s akým som sa vo svojom profesionálnom živote stretol,“ uviedol Dr. Rajkumar Koli, ktorý viedol operáciu.

Vysvetlil, že vzhľadom na nebezpečnú povahu incidentu povedal rodine, aby ju odviezla na lekársku fakultu vzdialenú asi 140 km. Rodina však na to nemala prostriedky, takže musel operáciu vykonať on. „Bola to náročná situácia, keďže röntgenové zariadenie v okresnej nemocnici už nie je v daných hodinách k dispozícii. Okamžite som informoval anestéziológa, aby aplikoval lokálnu anestéziu, a začal som s operáciou na záchranu veľkých krvných ciev okolo prepichnutej oblasti,“ dodal lekár.

Celý zákrok trval len 35 minút a akoby zázrakom sa dievčatku nič vážne nestalo. Zdravotníci povedali, že tyč vynechala životne dôležité nervy a krvné cievy do mozgu. Taliba sa teraz uzdravuje doma, môže hovoriť a jesť a očakáva sa, že sa úplne zotaví.