V Tanzánii havarovalo lietadlo: Pri pokuse o pristátie skončilo vo Viktóriinom jazere

Na mieste nehody sú záchranári, ktorí už asi 15 ľuďom pomohli dostať sa do bezpečia. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí bolo na palube. Lietadlo spoločnosti Presision Air na linke z tanzánskeho hlavného mesta Dáresalám sa pokúšalo pristáť na letisku v meste Bukoba, ktoré leží priamo na brehu jazera. Či si nehoda vyžiadala obete na životoch, sa zatiaľ nevie.

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T