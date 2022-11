Pri požiari obytnej budovy sa zranilo takmer 40 ľudí, hasiči pripomínajú: Na toto si dávajte pozor

Požiar vypukol na 52. ulici v štvrti Manhattan. Päť ľudí utrpelo vážne zranenia a ďalší dvaja sú v kritickom stave, uviedla pre CNN komisárka Newyorského hasičského zboru (FDNY) Laura Kavanaghová. Podľa požiarnikov tento rok išlo už o približne dvojstý požiar zapríčinený vznietením lítiovo-iónovej batérie v menších dopravných prostriedkoch na kratšie vzdialenosti, ako sú elektrické bicykle či kolobežky.

Nearly 40 people were injured in a high-rise apartment fire in Midtown Manhattan, officials said. Videos shared by residents of the building show smoke billowing from the windows. https://t.co/AMvh3PmA5Y pic.twitter.com/9tj4HX9yQG