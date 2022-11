Rozruch na amsterdamskom letisku: Zapojiť sa musela i vojenská polícia

TASR správu prevzala z agentúry Reuters. Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion a organizácie Greenpeace tým vyjadrovali nespokojnosť s vypúšťaním skleníkových plynov do ovzdušia a ďalšími formami znečistenia, ktorých sa dopúšťa letisko a letecká doprava.

"Chceme menej letov, viac vlakov a zákaz nepotrebných letov na krátke vzdialenosti a súkromných lietadiel," uviedla Dewi Zlochová z Greenpeace v Holandsku. Schiphol je podľa tejto organizácie najväčším zdrojom emisií CO2 v Holandsku.

