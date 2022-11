Starček stráca nervy nad každodenným trápením: Sila, čo mu behá po záhrade!

Zatiaľ, čo sa Európa snaží vyhnúť tretej svetovej vojne, vo Veľkej Británii už jedna vojna prebieha – medzi starčekom a potkanmi veľkými ako ľudské bábätká.

Ako píše portál Daily Star, 82-ročný Derek Blamire sa dennodenne stretáva s obrovskými potkanmi, ktoré napádajú jeho záhradu. Jeden z nich mal mať neuveriteľných 45 centimetrov. „Bol dosť veľký, od nosa po chvost meral asi 45 centimetrov. Veľkosťou pripomínal bábätko,“ uviedol pán Blamire. V meste Blackburn býva približne sedem rokov a odvtedy zvádza tvrdé boje.

„Chytil som ich vyše 50. Niekedy potkany otrávim, niekedy chytím do pasce. Ak budú stále prichádzať, budem pokračovať. Nemienim sa vzdať,“ povedal odhodlane. Ukázalo sa však, že samotný pán Blamire môže byť ten, kto priťahuje potkany. Vášnivý záhradník verí, že potkany žijúce na náhradnom pozemku vedľa jeho záhrady priťahuje jedlo, ktoré dáva vtákom. „Ak kŕmite vtáky, je zrejmé, že sa objavia potkany. Pravdepodobne ich je tu viac ako ľudí, pretože sa množia pomerne rýchlo.

Mladých je ešte celkom ľahké chytiť, ale staršie sú naozaj prefíkané. Nechytia sa do pasce a nezožerú jed, takže máte veľké šťastie, ak nejakého chytíte,“ vysvetlil. Pán Blamire problém skúsil riešiť tak, že dočasne prestal kŕmiť vtáky, aby nalákal hladné potkany do pascí. „Vtedy stačil jeden výstrel a bolo to. Potom som niekoľko dní žiadneho nevidel, ale vrátia sa. Na pár týždňov zmiznú a zrazu sa späť,“ uzavrel.