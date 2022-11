Hrôza v Rusku! V nočnom klube vypukol obrovský požiar: Vyžiadal si najmenej 15 životov

Podľa agentúry RIA Novosti požiar zrejme spôsobila použitá pyrotechnika. Hasiči, ktorí zasahovali v klube Polygon po polnoci, z budovy evakuovali 250 ľudí. Tristotisícové mesto Kostroma, správne stredisko Kostromskej oblasti, leží asi 300 kilometrov severovýchodne od Moskvy.

A large fire broke out at night in the Polygon nightclub in #Kostroma, #Russia.



The fire spread over an area of 3.5 thousand square meters, 250 people were evacuated.



According to the latest data, 13 visitors died. pic.twitter.com/Wb7HsrruJM