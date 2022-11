Biden verí, že demokrati môžu vyhrať nadchádzajúce voľby do Kongresu: Naozaj si to myslím

Prezident USA Joe Biden v piatok vyhlásil, že demokrati v budúcotýždňových doplňujúcich voľbách do Kongresu zvíťazia, ale varoval, že dva roky budú ťažké, ak sa prieskumy verejnej mienky ukážu ako správne a zvíťazia republikáni.

TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. Doplňujúce voľby sa budú konať v utorok 8. novembra a Biden (79) ešte využíva posledné dni cestovaním po mnohých amerických štátoch, kde sa stretáva s voličmi. Prezident v Chicagu publiku povedal, že je optimista v tom, že jeho demokratická strana získa v Kongrese prevahu.

"Vážení, neberiem názor, že sme v problémoch. Myslím si, že vyhráme. Naozaj si to myslím," uviedol. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že republikáni majú potenciál dosiahnuť v utorkových kongresových voľbách veľké úspechy – dúfajú, že ovládnu nielen Snemovňu reprezentantov, ale aj Senát.

To zmení posledné dva roky Bidenovho prvého volebného obdobia na šarvátky a bude to aj predpríprava na napäté prezidentské voľby v roku 2024. Otázkou je, či Biden, ktorý tento mesiac dosiahne 80 rokov, sa bude chcieť znovu uchádzať o Biely dom.

"Ak stratíme snemovňu a senát, budú to príšerné dva roky," uviedol prezident. "Dobrou správou je, že budem mať právo veta," dodal Biden a poukázal tým na svoju právomoc blokovať návrhy zákonov, aby sa zákonmi nestali.

Kampaň robí aj jeho rival Donald Trump. Ten strávil väčšinu posledných dvoch rokov hromžením na svoju prehru s Bidenom v prezidentských voľbách a šírením diskreditačnej teórie, že to bol volebný podvod. Na zhromaždení vo štvrtok v štáte Iowa vyslal zatiaľ najsilnejší signál, že sa plánuje znovu uchádzať o znovuzvolenie do Bieleho domu.

"Chcem, aby bola naša krajina úspešná, bezpečná a slávna. Preto veľmi, veľmi, veľmi pravdepodobne pôjdem do toho znova, ok? Veľmi, veľmi, veľmi pravdepodobne. Pripravte sa. To je všetko, čo vám poviem. Veľmi skoro. Pripravte sa," vyhlásil Trump. Podľa piatkovej správy portálu Axios jeho spolupracovníci predbežne plánujú vydať oznámenie 14. novembra.

Američania si budú v utorok 8. novembra voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov Kongresu a 35 senátorov. V niektorých štátoch sa konajú aj regionálne voľby či voľby guvernérov.