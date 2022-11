Trpíte depresiami? O pár rokov môžu úplne zmiznúť: Psychiatri hovoria o zázračnom lieku

Podľa psychiatrov z Oxfordskej univerzity je psilocybín z lysohlávok a niektorých iných druhov húb zázračným liekom na depresie.

Zmierni aj najťažšiu depresiu takmer okamžite, účinok trvá až tri mesiace a depresiu je možné podávaním psilocybínu úplne vyliečiť. Podľa britských psychiatrov by sa mohlo toto závažné psychické ochorenie liečiť psilocybínom už do troch rokov.

„Najvyššia dávka psilocybínu mala najväčší vplyv na depresie ľudí. To naznačuje, že psilocybín má skutočný farmakologický účinok, čo je zistenie, ktoré je zásadné pre to, aby bol v budúcnosti uznaný ako nová možnosť liečby,“ uviedol profesor Guy Goodwin z Oxfordskej univerzity.



Aj keď správa pochádza zo Spojeného kráľovstva, psilocybín skúmajú aj psychiatri v Európskej únii, a dokonca aj v Česku. Podľa expertov by mohol byť tento tryptamín používaný na liečbu depresie už za tri až päť rokov.

Oxfordská štúdia sa týka dávkovania psilocybínu u 233 ľudí. Z výsledkov vyplýva, že tri týždne po tom, čo ľudia dostali jednu 25-timiligramovú dávku psychedelickej drogy, hlásili menej depresívnych príznakov ako tí, ktorí boli liečení nižšími dávkami vo výške jedného až desiatich miligramov.

Jediná dávka pomohla vyliečiť depresiu rezistentnú na liečbu bežnými typmi prípravkov v štyridsiatich percentách prípadov.