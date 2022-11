Neuveriteľná zbierka! Britskí manželia zbierali roky mikroautíčka: V aukcii vyniesli státisíce eur

Manželia za 50 rokov zozbierali 47 mikroáut, čiže maličkých jednomiestnych alebo dvojmiestnych vozidiel. Teraz, keď Jean ostala sama, ich ponúkla na predaj. V aukcii vyniesli 350 000 eur.

Všetko sa to začalo v roku 1975. Edwin a Jean Hammondovci žili v Sidcupe na juhovýchodnom okraji Londýna. Ich syn Andrew mal 15 rokov a chcel motorku. Edwin sa však oňho bál a radšej mu kúpil trojkolesové autíčko značky Heinkel z roku 1957. Spoločne so synom sa pustili do jeho opravy.

Edwina to tak fascinovalo, že začal podobné autá zbierať a neskôr sa k nemu pridala aj jeho manželka Jean, ktorá v roku 1980 založila múzeum. Mikroautá v tom čase už vyšli z módy a manželia ich často kúpili za pár drobných. Edwin však nedávno zomrel a Jean ponúkla celú kolekciu na predaj. V dražbe najviac vynieslo najmenšie auto na svete, Peel P50, ktoré sa predalo za 100-tisíc eur. Celá zbierka, v ktorej bol aj československý Velorex, sa predala za 350-tisíc eur.



Peel P50 (1965)

hmotnosť: 59 kg

výkon motora: 4,2 k

rýchlosť: 61 km/h



Heinkel Kabine (1957)

hmotnosť: 290 kg

výkon motora: 10,1 k

rýchlosť: 90 km/h



Messerschmitt KR200 (1960)

hmotnosť: 230 kg

výkon motora: 9,9 k

rýchlosť: 90 km/hh



Velorex (1968)